Ласицкене: конечно, неприятно, что не прозвучал российский гимн

Торжественный приём устроили легкоатлетке Марии Ласицкене болельщики и журналисты в аэропорту Шереметьево. Российская спортсменка вернулась с чемпионата мира в Лондоне, где выступала под нейтральным флагом. Взяв с первой попытки высоту в 2,03 м, Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира. Её золото стало единственным в копилке нейтральной сборной.

В аэропорту чемпионку встречали с оркестром и цветами, присутствовало множество болельщиков, в том числе иностранных.



«Я полна счастья! Ещё и такая встреча в аэропорту – я сейчас получаю больше эмоций, чем когда стояла на пьедестале. Конечно, неприятно, что не прозвучал российский гимн. Каждый спортсмен, побеждая, мечтает услышать гимн своей страны. Но я уверена, что впереди будет ещё не одна победа и мы всё преодолеем!» — сказала Ласицкене.