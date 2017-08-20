Паралимпийские комитеты 14 стран поддержали ПКР в обращении к МПК

Руководители и представители 14 национальных паралимпийских комитетов, принявшие участие в мероприятиях, проведённых ПКР 19 августа, ознакомившись с документами и материалами, разработанными в рамках реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, направили коллективное обращение в адрес исполкома МПК. В письме его авторы подтверждают факт презентации образовательной антидопинговой программы ПКР, которая стартовала с проведения семинара для 40 членов сборных команд России, а также проведение официального запуска «горячей линии» ПКР по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил.

«Мы разделяем мнение президента Международного паралимпийского комитета сэра Филипа Крейвена о том, что Паралимпийский комитет России продолжает демонстрировать устойчивый и позитивный прогресс, направленный на исполнение критериев по восстановлению членства. А проведённые мероприятия стали важным этапом на этом направлении.

Мы, нижеподписавшиеся, воодушевлены работой российского комитета по созданию открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта; систематизированных технологий; повышения знаний в сфере антидопингового обеспечения не только спортсменов сборных команд России, но и всех, кто обеспечивает подготовку этих спортсменов; информационной базы по предотвращению допинга в российском паралимпийском спорте.

Работа, проводимая ПКР, заслуживает высокой оценки и является эталонной для многих других Национальных паралимпийских комитетов. Мы считаем, что документы и материалы, разработанные ПКР, очень полезно сделать достоянием всех Национальных паралимпийских комитетов, ибо они являются эффективным инструментом в борьбе с употреблением допинга.

Выражаем надежду на то, что наше коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР в МПК на исполкоме МПК 3-4 сентября 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ)», — говорится в обращении, текст которого приводится на сайте ПКР.

Письмо подписали руководители и представители Национальных паралимпийских комитетов Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Киргизии, Китая, Монголии, Сербии, Черногории, Таджикистана, Молдавии, Казахстана, Лаоса и Южной Кореи.