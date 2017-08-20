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Моисеев: на ЧМ в Каире пятиборцев ждёт настоящий ад, пережить который непросто

20 августа 2017, воскресенье. 21:50 Другие

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев поделился ожиданиями от стартующего 21 августа в Каире чемпионата мира.

«Федерация современного пятиборья России — это авторитетная федерация, а наши спортсмены — одни из лидеров современного пятиборья. И, конечно, мы ставим перед собой максимально высокие задачи. Однако загадывать не хочется, так как мировое пятиборье выросло. Даже те страны, которые раньше неважно выступали, сейчас показывают очень неплохие результаты на крупных турнирах. И с каждым годом нам всё сложнее завоёвывать медали высшей пробы. Но могу вас заверить, что мы будем бороться за награды в каждой дисциплине. Для этого у нас есть всё! Мы же оптимисты и максималисты. Но это большой спорт, и, помимо того что ты хорошо готов, могут быть хорошо готовы и соперники. В пятиборье же может произойти всё что угодно. Что тут скажешь: специфика вида спорта. Взять хотя бы ту же верховую езду. Она порой складывается непредсказуемо. Лошадь ведь может сыграть со спортсменом злую шутку или, наоборот, помочь выступить.

На мой взгляд, место проведения турнира выбрано крайне непредусмотрительно. Нас там ждут нечеловеческие условия. Август в Каире — это 50-градусная жара, настоящий ад, пережить который спортсмену будет непросто. Это очень тяжёлые условия. Однако времени на какую-то мало-мальскую акклиматизацию нам не потребуется, так как разница во времени между Египтом и Россией небольшая. А к жаре адаптироваться невозможно. Ты либо живёшь в такой жаре, либо — нет. Остаётся надеяться на хорошую функциональную подготовку наших спортсменов. Думаю, что они должны выдержать такую нагрузку: и психологическую, и физическую, и климатическую, к сожалению. Мне приходилось выступать в таких условиях неоднократно, но если человек правильно настроен и физически готов, то на такие мелочи, как жара, внимания не обращает!» — приводит слова Моисеева «Лайф».

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Источник: Лайф Сообщить об ошибке
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Андрей Моисеев
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