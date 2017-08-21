Дзюдоист Лаппинагов стал серебряным призёром Универсиады

Россиянин Аслан Лаппинагов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на летней Универсиаде в Тайбэе. Лаппинагов, выступающий в весовой категории до 81 кг, в финале уступил южнокорейцу Ли Сын Су. Бронзовые медали завоевали немец Робин Гуч и бразилец Винисиус Таранто Панини.

Чуть ранее дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Это 11-я медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.