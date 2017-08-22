Вековищев — бронзовый призёр Универсиады в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянин Михаил Вековищев завоевал бронзовую награду всемирной летней Универсиады в Китайском Тайбэе в плавании на 200 метров вольным стилем. Победу одержал литовский пловец Данас Рапсис, а серебро в активе поляка Каспера Майхшака.

19-летний Вековищев является двукратным чемпионом мира на короткой воде и серебряным призёром чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште-2017.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 200 м



1. Данас Рапсис (Литва) – 1.45,75.

2. Каспер Майхшак (Польша) – 1.46,19.

3. Михаил Вековищев (Россия) – 1.46,48.