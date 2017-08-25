Чемпионат Европы по борьбе 2018 года пройдёт в Каспийске

Объединённый мир борьбы (UWW) утвердил Каспийск местом проведения чемпионата Европы по борьбе в 2018 году, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.



«Это знаковое решение, и я хочу поблагодарить UWWW-Europe за поддержку российской заявки. Поздравляю славный традициями спортивной борьбы Дагестан, весь наш Северный Кавказ, всех российских болельщиков. Для нас это большой праздник и колоссальная ответственность», — сказал президент ФСБР, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.



Чемпионат Европы — 2018 пройдёт во Дворце спорта имени Али Алиева.

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