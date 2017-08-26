Коровашков и двойка Ляпунов/Дьяченко — 4-е на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Россиянин Алексей Коровашков занял четвёртое место в заезде каноистов-одиночников на 200 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Рачице (Чехия). Байдарка-двойка Александр Дьяченко/Кирилл Ляпунов стала четвёртой на аналогичной дистанции.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия

Мужчины



Байдарка-одиночка. 1000 м

1. Том Либшер (Германия) – 3.27,754.

2. Фернандо Пимента (Португалия) – 3.27,993.

3. Йозеф Достал (Чехия) – 3.28,576.



Каноэ-одиночка. 1000 м

1. Себастьян Брендель (Германия) – 3.50,503.

2. Мартин Фукса (Чехия) – 3.51,303.

3. Исакиаш Куэйрош Дос Сантош (Бразилия) – 3.52,542…

7. Кирилл Шамшурин (Россия) – 3.57,103.

Байдарка-двойка. 500 м

1. Маркус Вальц/Родриго Гермаде (Испания) – 1.27,979.

2. Бенце Надаш/Шандор Тотка (Венгрия) – 1.29,107.

3. Виталий Бялко/Роман Петрушенко (Беларусь) – 1.29,518…

6. Олег Гусев/Владислав Блинцов (Россия) – 1.30,191.



Байдарка-двойка. 1000 м

1. Миленко Зорич/Марко Томишевич (Сербия) – 3.08,647.

2. Петер Гелле/Адам Ботек (Словакия) – 3.10,725.

3. Даниэль Гавел/Якуб Шпикар (Чехия) – 3.10,853…

10. Олег Синявин/Максим Спесивцев (Россия) – 3.12,677.

Байдарка-двойка. 200 м

1. Марк Балашка/Балаш Биркаш (Венгрия) – 30,912.

2. Карлос Гаррот/Кристиан Торо (Испания) – 31,278.

3. Небойша Груич/Марко Новакович (Сербия) – 31,451.

4. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко (Россия) – 31,473.



Каноэ-одиночка. 200 м

1. Артём Козырь (Беларусь) – 38,161.

2. Заза Надирадзе (Грузия) – 38,439.

3. Адель Моджалалимогадам (Иран) – 38,605.

4. Алексей Коровашков (Россия) – 38,644.