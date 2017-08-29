Кузютина принесла сборной России первую медаль ЧМ по дзюдо

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира, проходящем в Будапеште (Венгрия).

В схватке за третье место Кузютина удержанием досрочно победила израильтянку Гили Коэн и принесла сборной России первую награду турнира. Право выступить в поединке за бронзу 28-летняя Кузютина, которая является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года, получила через утешительный турнир. В карьере россиянки это третья бронзовая медаль чемпионата мира.