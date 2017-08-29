175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кузютина принесла сборной России первую медаль ЧМ по дзюдо

29 августа 2017, вторник. 18:10 Другие

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира, проходящем в Будапеште (Венгрия).

В схватке за третье место Кузютина удержанием досрочно победила израильтянку Гили Коэн и принесла сборной России первую награду турнира. Право выступить в поединке за бронзу 28-летняя Кузютина, которая является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года, получила через утешительный турнир. В карьере россиянки это третья бронзовая медаль чемпионата мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Наталья Кузютина
Новости. Другие
29 августа 2017, вторник
18:46 Дзюдоист Пуляев стал серебряным призёром чемпионата мира
18:31 Сборная России занимает 4-е место в медальном зачёте после 10 дней Универсиады
18:10 Кузютина принесла сборной России первую медаль ЧМ по дзюдо
17:56 Черкасова: Липницкая может стать хорошим тренером — у неё большой опыт
17:43 Финалист Олимпиады-2016 в беге на 5000 м найден мёртвым в бассейне
16:59 В декабре в Красногорске пройдёт Турнир четырёх наций по хоккею с мячом
16:11 Йохауг не будет обжаловать решение CAS о продлении дисквалификации
15:58 Плющенко пригласил Липницкую в свою команду и подверг критике Тарасову
15:53 Москвина: формы Липницкой перестали позволять ей выполнять сложные прыжки
15:16 Кузютина поспорит за бронзу ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 52 кг
15:06 Пуляев вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 66 кг
14:34 Плющенко: мне откровенно стыдно за коллег, которые накинулись на Сотникову
14:10 Олимпийский чемпион байдарочник Постригай избран в комитет спортсменов ICF
13:44 Россиянки выиграли упражнения с тремя мячами и двумя скакалками на Универсиаде
13:33 Липницкой предложили работу тележурналистом в Челябинской области
13:06 Бабиков: в России всегда есть проблема с отборами
13:00 Бравикова завоевала четвёртое золото Универсиады в художественной гимнастике
12:31 «Водник» отказался от участия в Кубке мира по хоккею с мячом
12:21 Мустафина возобновит карьеру и в начале сентября приедет на сбор сборной России
12:21 Гимнастка Бравикова стала трёхкратной победительницей Универсиады-2017
11:19 16-летний ученик пермского колледжа олимпийского резерва спас ребёнка при пожаре
11:14 Бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте
11:08 Гирёв победил на юниорском ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
10:59 Россиянки выиграли упражнения с пятью обручами на Универсиаде
10:06 Селезнёва выиграла упражнение с мячом на Универсиаде, Бравикова — вторая
10:03 Бравикова — чемпионка Универсиады в упражнении с обручем, Селезнёва — вторая
09:44 Хуснутдинов — серебряный призёр Универсиады по ушу таолу
09:40 Плющенко: Липницкая вывела российское женское катание на высочайший уровень
28 августа 2017, понедельник
23:33 Вице-чемпион Олимпиады Джексон объявил о нетрадиционной сексуальной ориентации
23:08 Первый тренер Липницкой: не думаю, что дело в диетах
21:53 Российские пятиборцы — 15-е в смешанной эстафете на ЧМ в Каире
20:57 Бутырская: видимо, Липницкой немного не хватило характера
20:42 Японец Такато стал победителем ЧМ по дзюдо в весе до 60 кг, Мшвидобадзе — 33-й
20:35 Ягудин: сюрпризом решение Липницкой для меня не стало
19:44 Набсовет РУСАДА выбрал кандидата на пост генерального директора
19:22 Мамун, Уайлд и Заварзина посетили мануфактуру часового бренда в Швейцарии
18:40 Путин пообещал премьеру Венгрии ознакомить его с теорией дзюдо
18:39 Жулин: Липницкой не захотелось занимать 10-е места
18:15 Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште
18:10 Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать бороться
18:06 Ковтун: желаю Юлии Липницкой счастья, здоровья и успехов
18:03 Тутберидзе: некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая
17:55 Сборная России поднялась на 3-е место в медальном зачёте Универсиады
17:48 Долгова вышла в схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 48 кг
17:48 Легкоатлет Иван Шаблюев дисквалифицирован на 4 года за допинг
Все новости RSS
Партнерский контент