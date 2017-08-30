МФК «Динамо» сыграет в Кубке УЕФА, несмотря на финансовые трудности

Исполнительный директор подмосковного мини-футбольного клуба «Динамо» Андрей Лиджиев сообщил, что действующий чемпион России выступит в Кубке УЕФА, несмотря на финансовые трудности. Ранее стало известно, что «Динамо» проведёт следующий сезон в Высшей лиге.

«Динамо», как действующий чемпион страны, будет участвовать в Кубке УЕФА. Что касается спортивной составляющей, то мы будем биться в каждом матче", — приводит слова Лиджиева «Р-Спорт».

Россию в Кубке УЕФА в сезоне-2017/18 также представит московская «Дина».