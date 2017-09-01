Семененко — 11-й после короткой программы на этапе юниорского ГП в Австрии

В Зальцбурге (Австрия) стартовал второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы лидирует американец Камден Пулккинен. Лучший из россиян, Евгений Семененко, располагается на 11-й позиции. Его соотечественник Егор Мурашов — 14-й.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап. Зальцбург
Юниоры. Короткая программа
1. Камден Пулкинен (США) – 66,34.
2. Люк Экономидес (Франция) – 65,88.
3. Башар Октар (Турция) – 64,27…
11. Евгений Семененко (Россия) – 55,60…
14. Егор Мурашов (Россия) – 53,98.