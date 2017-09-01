Армстронг попросил суд перенести слушания по его делу на весну 2018 года

Знаменитый в прошлом американский велогонщик Лэнс Армстронг обратился в суд Вашингтона с просьбой о переносе слушания по его делу о нанесении ущерба США допинг-скандалами с 6 ноября 2017-го на весну следующего года, сообщает AFP. Причиной запроса стало отсутствие возможности у одного из адвокатов, Джона Кекера, представлять его интересы до весны 2018 года.

Министерство юстиции США требует с Армстронга штраф в размере около $ 100 млн за репутационный ущерб, нанесённый государственной почтовой компании US Postal, спонсору его бывшей команды.

В 2012 году Армстронг признался в употреблении допинга, после чего все его результаты, начиная с 1998 года, были аннулированы, а он пожизненно дисквалифицирован.