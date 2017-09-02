Пловчиха Опёнышева будет тренироваться в команде университета Луисвилла в США

Семикратная победительница Европейских игр-2015 в Баку, чемпионка мира среди юниоров россиянка Арина Опёнышева отправилась в США, где будет тренироваться и учиться в университете Луисвилла, штат Кентукки, сообщает агентство «Весь спорт». 18-летняя пловчиха присоединится в учебном заведении к своей соотечественнице Марии Асташкиной.

Опёнышева также является восьмикратной победительницей Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2013, семикратной чемпионкой Европы среди юниоров-2014 и участницей Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро.