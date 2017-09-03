Россияне стали пятыми в командных соревнованиях в трапе на ЧМ по стрельбе

Итальянцы Даниэле Реска, Валерио Грацини и Джованни Пельело победили в командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в Подмосковье. Вторыми стали чехи, третьими — испанцы. Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров продемонстрировали пятый результат.
Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Московская область
Трап. Мужчины. Командные соревнования
1. Италия — 362.
2. Чехия — 359.
3. Испания — 357…
5. Россия (Алексей Алипов, Максим Смыков, Никита Егоров) — 353.