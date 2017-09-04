Барсук и Алипов — пятые среди смешанных команд на ЧМ в трапе

Россияне Татьяна Барсук и Алексей Алипов не сумели завоевать медали на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который продолжается в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» в соревнованиях смешанных команд в дисциплине «трап».

Российские стрелки преодолели квалификацию с третьим результатом, однако подтвердить претензии на медали в полуфинале не смогли, уступив двум австралийским парам. В итоге именно победители полуфинала с участием россиян, Томас Грайс и Пенни Смит, стали чемпионами мира, показав в финале более точную стрельбу, чем испанцы. Бронзовые медали завоевали стрелки из США, Барсук и Алипов – пятые.