Арме выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 25-й

Бельгиец Сандер Арме из команды Lotto Soudal победил на 18-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, стал 25-м и остался на четвёртой позиции в генеральной классификации, которую возглавляет британец Кристофер Фрус. Он завершил этап 23-м.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Вуэльта». 18-й этап

Суансес – Санто-Торибио-де-Льебана, Испания. 169 км



1. Сандер Арме (Бельгия, Lotto Soudal) – 4:09.39.

2. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +0.31.

3. Джованни Висконти (Италия, Bahrain Merida) – +0.46...

25. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +10.12.



Общая классификация. После 18-го этапа

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 72:03.50.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.37.

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – +2.17.

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.29.



