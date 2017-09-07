Арме выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 25-й

Бельгиец Сандер Арме из команды Lotto Soudal победил на 18-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, стал 25-м и остался на четвёртой позиции в генеральной классификации, которую возглавляет британец Кристофер Фрус. Он завершил этап 23-м.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Вуэльта». 18-й этап
Суансес – Санто-Торибио-де-Льебана, Испания. 169 км
1. Сандер Арме (Бельгия, Lotto Soudal) – 4:09.39.
2. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +0.31.
3. Джованни Висконти (Италия, Bahrain Merida) – +0.46...
25. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +10.12.
Общая классификация. После 18-го этапа
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 72:03.50.
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.37.
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – +2.17.
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.29.