Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие при выдвижении на пост министра спорта страны

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поблагодарил президента страны Владимира Путина за доверие, которое тот оказал при выдвижении его кандидатуры на министерскую должность.

«Хотел бы поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина за доверие (при назначении на должность министра спорта. — Прим. «Чемпионата»). Наша спортивная отрасль — это огромная ответственность, а развитие массового и детско-юношеского спорта — приоритет для нас. В Петербурге мы ожидаем не менее 1500 человек в забеге в рамках форума. Я буду обязательно на открытии, в шесть утра. Всё пройдёт на высоком уровне. Всех приглашаю на забег в Санкт-Петербург», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 12 мая комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.