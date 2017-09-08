Филатов стал 43-м в кросс-кантри на молодёжном ЧМ по маунтинбайку в Кэрнсе

В Кэрнсе (Австралия) продолжается чемпионат мира по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». В молодёжных соревнованиях (спортсмены до 23 лет) победу одержал новозеландец Самуэль Газе. Лучший из россиян Иван Филатов стал 43-м.



Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кэрнс

Кросс-кантри. Мужчины. До 23 лет. 27,4 км

1. Самуэль Газе (Новая Зеландия) – 1:17.46.

2. Алан Хатерли (ЮАР) – +0.11.

3. Максимилиан Брандль (Германия) – +0.51…

43. Иван Филатов (Россия) – +6.53…

55. Арсентий Вавилов (Россия) – +9.57…

65. Кирилл Смирнов (Россия) – +3 круга.