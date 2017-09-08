Давис, Левшин и Юришич войдут в тренерский штаб мужской сборной РФ по гандболу

Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров рассказал о специалистах, которые войдут в его тренерский штаб, и формировании команды.

«На должность моего помощника приглашён Давид Давис. Он был известным гандболистом, в составе сборной Испании выиграл золото чемпионата мира 2005 года и бронзу Олимпийских игр 2008 года, выступал за сильные испанские клубы. Последние годы он работает в «Вардаре», в мужской команде он является помощником главного тренера Рауля Гонсалеса, был и главным тренером женской команды. Я прекрасно знаю возможности этого специалиста по «Вардару», у нас с ним хороший рабочий контакт. С вратарями будет работать Игорь Левшин, который выступал за сборную России, долгие годы играл в Германии, где в прошлом сезоне завершил карьеру. На клубном уровне Левшин с этого сезона работает в московском «Спартаке». Тренером по физподготовке станет ещё один специалист, знакомый мне по работе в Скопье, это хорват Даниел Юришич.

Сейчас идёт работа по просмотру игроков, выступающих как в европейских клубах, так и российских. 15 октября мы начнём сбор для гандболистов, выступающих в России, 23 октября к нам присоединятся игроки из Европы. Времени на подготовку к первому матчу будет не так много, предстоит много работы. Как показали недавние матчи сборной против команды Словакии в отборочном турнире Евро-2018, это весьма непростой соперник, настрой будет самый серьёзный", — приводит слова Кокшарова пресс-служба Федерации гандбола России.