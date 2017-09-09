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МФК «Прогресс» победил «Ухту», выиграв третий матч кряду в новом сезоне ЧР

9 сентября 2017, суббота. 19:22 Другие

«Прогресс» в первом матче второго тура российской мини-футбольной Суперлиги на выезде победил «Ухту» со счётом 4:3. Выйдя вперёд уже на первой минуте, «Прогресс» ни разу не позволил сопернику повести в счёте. Вторая встреча этих команд состоится 10 сентября.

Для команды из Глазова это третья победа подряд в нынешнем сезоне. «Ухта» потерпела третье поражение кряду.

Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Второй тур. Первый матч
«Ухта» (Ухта) — «Прогресс» (Глазов) — 3:4 (1:3).
Голы: Пилипенко, 20; Кузьминых, 32; Шевчук, 47 (6 м); — Мелконян, 1; Оппер, 20; Оппер, 22 (10 м); Асланян, 35.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Прогресс МФК Ухта
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