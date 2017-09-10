Азмайпарашвили: если кто-то хочет зацепиться за национальную тему — не получится

Глава апелляционного комитета, один из главных организаторов Кубка мира по шахматам в Тбилиси и президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили прокомментировал поступок канадского гроссмейстера Антона Ковалёва, покинувшего турнир после замечаний о необходимости соблюдения дресс-кода, а также комментарий спортсмена к случившемуся.

«Турнир так не покидают. Если ты чем-то недоволен — подай апелляцию, действуй в правовых рамках. А так… Это что, нормально, что в третьем круге все играют, а один участник получает победу без игры и три дня отдыхает?..

«Цыган» было произнесено в значении «бродяга». У нас в Грузии есть выражение: «одет как бродяга». Не надо валять дурака, все прекрасно понимают, что я имел в виду. Если кто-то хочет зацепиться за национальную тему — ничего не получится», — приводит слова Азмайпарашвили Chess-News.