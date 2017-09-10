Харитонова заняла 7-е место в финале КМ по гребному слалому в байдарке-одиночке

В Ла Со д’Уржель (Испания) завершился финал Кубка мира по гребному слалому. Российская байдарочница Марта Харитонова стала седьмой в одиночных соревнованиях. Павел Эйгель занял 14-е место, каноист Кирилл Сеткин – 15-е.



Гребной слалом. Финал Кубка мира. Ла Со д’Уржель, Испания

Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Петер Каузер (Словения) – 86,96.

2. Борис Нево (Франция) – 87,00.

3. Иржи Прскавец (Чехия) – 88,69…

14. Павел Эйгель (Россия) – 92,66.



Каноэ-одиночка

1. Бенжамин Савсек (Словения) – 94,12.

2. Александр Слафковский (Словакия) – 94,25.

3. Мартин Томас (Франция) – 94,56…

15. Кирилл Сеткин – 98,73.



Каноэ-двойка

1. Роберт Белинг / Томас Беккер – 102,81.

2. Давид Шредер / Нико Беттж (оба экипажа – Германия) – 103,81.

3. Готье Клаус / Матье Пеше (Франция) – 104,16.



Женщины. Байдарка-одиночка

1. Рикарда Функ (Германия) – 96,82.

2. Джессика Фокс (Австралия) – 97,63.

3. Майален Чурро (Испания) – 98,15…

7. Марта Харитонова (Россия) – 101,56.



Каноэ-одиночка

1. Нурия Виларубла (Испания) – 108,37.

2. Джессика Фокс (Австралия) – 110,89.

3. Надин Вератшниг (Австрия) – 113,01.