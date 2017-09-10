Харитонова заняла 7-е место в финале КМ по гребному слалому в байдарке-одиночке

В Ла Со д’Уржель (Испания) завершился финал Кубка мира по гребному слалому. Российская байдарочница Марта Харитонова стала седьмой в одиночных соревнованиях. Павел Эйгель занял 14-е место, каноист Кирилл Сеткин – 15-е.
Гребной слалом. Финал Кубка мира. Ла Со д’Уржель, Испания
Мужчины. Байдарка-одиночка
1. Петер Каузер (Словения) – 86,96.
2. Борис Нево (Франция) – 87,00.
3. Иржи Прскавец (Чехия) – 88,69…
14. Павел Эйгель (Россия) – 92,66.
Каноэ-одиночка
1. Бенжамин Савсек (Словения) – 94,12.
2. Александр Слафковский (Словакия) – 94,25.
3. Мартин Томас (Франция) – 94,56…
15. Кирилл Сеткин – 98,73.
Каноэ-двойка
1. Роберт Белинг / Томас Беккер – 102,81.
2. Давид Шредер / Нико Беттж (оба экипажа – Германия) – 103,81.
3. Готье Клаус / Матье Пеше (Франция) – 104,16.
Женщины. Байдарка-одиночка
1. Рикарда Функ (Германия) – 96,82.
2. Джессика Фокс (Австралия) – 97,63.
3. Майален Чурро (Испания) – 98,15…
7. Марта Харитонова (Россия) – 101,56.
Каноэ-одиночка
1. Нурия Виларубла (Испания) – 108,37.
2. Джессика Фокс (Австралия) – 110,89.
3. Надин Вератшниг (Австрия) – 113,01.