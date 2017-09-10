Бруни и Миллер стали чемпионами мира по маунтинбайку в скоростном спуске

В Кернсе (Австралия) завершился чемпионат мира по маунтинбайку. Француз Луи Бруни и канадка Миранда Миллер стали чемпионами мира в скоростном спуске. Юниорское мировое первенство выиграли британец Мэт Уокер и француженка Мелани Шаппаз.



Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кернс, Австралия

Скоростной спуск. Мужчины

1. Луи Бруни (Франция) – 3.26,656.

2. Майкл Ханна (Австралия) – 3.26,995.

3. Аарон Гвин (США) – 3.28,623.



Юниоры

1. Мэт Уокер – 3.37,796.

2. Джо Бриден (оба – Великобритания) – 3.41,244.

3. Макс Хартенштерн (Германия) – 3.41,774.



Женщины

1. Миранда Миллер (Канада) – 4.10,245.

2. Мириам Николь (Франция) – 4.10,342.

3. Трэйси Ханна (Австралия) – 4.12,230.



Юниорки

1. Мелани Шаппаз (Франция) – 4.28,617.

2. Шани Роусон (Новая Зеландия) – 4.31,318.

3. Флора Лесон (Франция) – 4.35,552.