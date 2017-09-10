Бруни и Миллер стали чемпионами мира по маунтинбайку в скоростном спуске

В Кернсе (Австралия) завершился чемпионат мира по маунтинбайку. Француз Луи Бруни и канадка Миранда Миллер стали чемпионами мира в скоростном спуске. Юниорское мировое первенство выиграли британец Мэт Уокер и француженка Мелани Шаппаз.
Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кернс, Австралия
Скоростной спуск. Мужчины
1. Луи Бруни (Франция) – 3.26,656.
2. Майкл Ханна (Австралия) – 3.26,995.
3. Аарон Гвин (США) – 3.28,623.
Юниоры
1. Мэт Уокер – 3.37,796.
2. Джо Бриден (оба – Великобритания) – 3.41,244.
3. Макс Хартенштерн (Германия) – 3.41,774.
Женщины
1. Миранда Миллер (Канада) – 4.10,245.
2. Мириам Николь (Франция) – 4.10,342.
3. Трэйси Ханна (Австралия) – 4.12,230.
Юниорки
1. Мелани Шаппаз (Франция) – 4.28,617.
2. Шани Роусон (Новая Зеландия) – 4.31,318.
3. Флора Лесон (Франция) – 4.35,552.