Российский паралимпиец был дисквалифицирован за демонстрацию футболки с Путиным

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) приняла решение отстранить от соревнований российского паралимпийца Владимира Балынца до конца года за то, что в августе на чемпионате Европы в Финляндии он во время церемонии награждения продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина. Балынец нарушил регламент IPF, запрещающий демонстрацию политических и религиозных символов.

32-летний спортсмен победил на этих соревнованиях с мировым рекордом.

Видео с церемонии награждения доступно в аккаунте НВК «Саха» в Youtube.

«Я согласен с решением IPF. Есть такая статья, и от незнания положений показал свою футболку. Незнание закона не освобождает меня от ответственности», — сказал Балынец в интервью НВК «Саха».