Липницкая: человек, называющий себя моим отцом в ТВ-передачах, — мошенник

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Юлия Липницкая, на минувшей неделе официально объявившая о завершении спортивной карьеры, заявила, что человек, выдававший себя за её отца в ряде телепрограмм, является мошенником.

«По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: а как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет. И то, что он рассказывал про меня, – просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!



Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живёт. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои „папаши" или «родственники“, одержимые желанием пропиариться за мой счёт, то встретимся с ними в суде», — цитирует Липницкую официальный сайт ФФККР.