Медведева, Радионова, Коляда, Лазукин выступят на этапе Гран-при в Москве

20-22 октября в Москве пройдёт этап Гран-при по фигурному катанию. Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал список российских участников этих соревнований.

Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва. Российские участники

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.

Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова. Имя ещё одной участницы этапа станет известно позже.

Спортивные пары: Ксения Столбова/ Фёдор Климов, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Кристина Астахова/ Алексей Рогонов.

Танцевальные пары: Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/ Иван Букин, Софья Евдокимова/ Егор Базин.