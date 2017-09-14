Медведева, Радионова, Коляда, Лазукин выступят на этапе Гран-при в Москве

20-22 октября в Москве пройдёт этап Гран-при по фигурному катанию. Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал список российских участников этих соревнований.
Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва. Российские участники
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.
Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова. Имя ещё одной участницы этапа станет известно позже.
Спортивные пары: Ксения Столбова/ Фёдор Климов, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Кристина Астахова/ Алексей Рогонов.
Танцевальные пары: Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/ Иван Букин, Софья Евдокимова/ Егор Базин.