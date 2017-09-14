«Чеховские медведи» проиграли украинскому «Мотору» на старте ЛЧ по гандболу

«Чеховские медведи» в первом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов по гандболу на выезде крупно проиграли украинскому «Мотору» — 23:36.

Во втором туре подопечные Владимира Максимова в субботу, 23 сентября, на своей площадке примут французский «Монпелье». В группе D также выступают турецкий «Бешикташ», португальский «Спортинг» и македонский «Металлург».

Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов

Группа D. Первый тур

«Мотор» (Запорожье, Украина) — «Чеховские медведи» (Московская область, Россия) — 36:23 (21:16).