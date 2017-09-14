«Спартак» победил «СКИФ» в матче мужского ЧР по гандболу

14 сентября в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московский «Спартак» на своей площадке переиграл краснодарский «СКИФ» со счётом 26:24. После первой половины матча москвичи уступали в один мяч. Самыми результативными игроками стали гандболисты «Спартака» Дмитрий Ковалев и Дмитрий Шелестюков, забившие по 8 голов.



Для «Спартака» это первый официальный матч в нынешнем сезоне. «СКИФ» в первой игре неожиданно отобрал очки у бессменного чемпиона России в XXI веке, «Чеховских медведей», сыграв вничью на своей площадке, — 28:28.



Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига



«Спартак» (Москва) — «СКИФ» (Краснодар) — 26:24 (13:14).