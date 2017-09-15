Пара Забияко/Энберт выиграла турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy

В Бергамо (Италия) продолжается турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy. В соревнованиях спортивных пар победу одержали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. Их соотечественники Алиса Ефимова и Александр Коровин стали пятыми.
Фигурное катание. Lombardia Trophy. Бергамо
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 196,06.
2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 191,39.
3. Валентина Маркеи / Ондрей Хотарек (Италия) – 180,86...
5. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) – 160,70.