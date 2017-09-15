Плющенко и его супруга Рудковская обвенчались

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская обвенчались. Супруги прокомментировали знаменательное событие на своих официальных страницах в «Инстаграм».

«Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты 8 лет, и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни», — написал Плющенко.

«Вместе и навсегда», — отметила Рудковская.

Свадьба Плющенко и Рудковской состоялась в 2009 году. Пара воспитывает общего сына Александра, который родился в 2013 году. От первого брака с Марией Ермак у Плющенко есть ещё один сын Егор (2006 года рождения).

Фото доступно в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме».