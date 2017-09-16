«Динамо-Виктор» в гостях победило УГНТУ-ВНЗМ в мужском ЧР по гандболу

Ставропольское «Динамо-Виктор» в матче мужского чемпионата России по гандболу победило на выезде уфимский УГНТУ-ВНЗМ со счётом 28:24. 10 голов в активе динамовца Ивана Некрасова.

Команда Сергея Клёнова одержала вторую победу в трёх встречах, а коллектив Олега Сапункова потерпел первое поражение в двух матчах.

Слеующим соперником «Динамо-Виктор» станет астраханское «Динамо», а уфимцы встретятся с «Университетом Лесгафта-Нева».

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 24:28 (11:12).