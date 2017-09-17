Фигурист Воронов выиграл первый этап Кубка России

Сергей Воронов одержал уверенную победу в соревнованиях мужчин на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани. По сумме двух программ Воронов обошёл соперников более чем на 20 баллов. Вторым стал москвич Егор Мурашов, третьим – Макар Игнатов из Санкт-Петербурга. За место в тройке сильнейших также боролся питерец Антон Шулепов, ставший третьим в произвольной программе.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Мужчины

1. Сергей Воронов – 230,83.

2. Егор Мурашов – 209,01.

3. Макар Игнатов – 206,40.