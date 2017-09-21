Сборная России по бобслею будет готовиться к Олимпиаде-2018 в Иркутске

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил о намерении провести предолимпийские сборы национальной команды в Иркутске. С этой целью Зубков побывал в Иркутске, где провёл ряд переговоров. Олимпийский чемпион осмотрел «Байкал-Арену», которая является местом будущего сбора российских бобслеистов, и гостиницы, которые находятся рядом.



«Мы долго обсуждали этот вопрос. В Иркутске есть квалифицированный персонал, и идеальная площадка для нас – «Байкал-Арена». И было принято решение в пользу Иркутска, он находится в выгодном географическом положении. Кроме того, здесь есть всё, что нам нужно: медицинская поддержка, легкоатлетический манеж, хорошее размещение и питание. Чтобы спортсмены сразу после этапов Кубка мира получили восстановление прямо здесь, адаптировались к часовому поясу и уже спокойно ехали на Олимпиаду. Сбор в Иркутске начнётся 27 января, и 5 февраля сборная улетает в олимпийскую деревню.



Вся необходимая работа к тому времени будет уже проведена. Та работа, которая проделана с весны до лета, – это та база, которой должно хватить зимой, на Кубках мира и тем более на Олимпиаде. Но в процессе Кубков мира тоже ведётся подготовка, она не останавливается. Поэтому один из этапов команда проведёт на объёмах, чтобы выйти на пик к Олимпийским играм. Отборы начнутся уже 30 сентября на разгонной эстакаде в Парамоново. Второй этап – Сочи, в первой половине октября там будет формироваться состав команды для участия в Кубке мира. И в ходе первых семи этапов Кубка мира сформируется команда, состав которой будет объявлен 15 января. Эти люди и станут олимпийской сборной. В Иркутск приедет уже окончательный состав», — передаёт слова Зубкова корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.