Медведева победила в короткой программе на мемориале Непелы в Братиславе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева выиграла короткую программу на этапе серии «челлендж» по фигурному катанию в Братиславе. Третий результат показала её соотечественница Елена Радионова, а второй стала японка Рика Хонго.
Спортсменки покажут произвольную программу в субботу, 23 сентября.
Фигурное катание. Этап серии «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 80,00.
2. Рика Хонго (Япония) – 66,49.
3. Елена Радионова (Россия) – 64,42...
5. Алёна Леонова (Россия) – 54,70.