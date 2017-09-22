В Кремле нет опасений за безопасность российских спортсменов на ОИ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что в Кремле нет опасений за безопасность российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). 21 сентября министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная Франции может бойкотировать Олимпиаду, если организаторы не гарантируют безопасность.



«Опасений нет. Дело в том, что по заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берёт на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов. Так делала РФ, когда принимала Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, и так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры. Каких-либо дополнительных соображений у нас нет", — цитирует Пескова «РИА Новости».