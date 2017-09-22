Фигуристка Трусова выиграла этап юниорской серии Гран-при в Минске

Россиянка Александра Трусова стала победительницей четвёртого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Минске. Трусова уверенно выиграла обе программы и по сумме опередила соперниц на 13 баллов. Ещё одна россиянка Станислава Константинова в произвольной программе уступила только соотечественнице, но по сумме двух программ не сумела обойти ставшую второй японку Нану Араки.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Четвёртый этап. Минск, Беларусь

Девушки

1. Александра Трусова (Россия) – 196,32.

2. Нана Араки (Япония) – 183,00.

3. Станислава Константинова (Россия) — 181,98.