Абросимова стала 10-й в гонке Tripple Mix Суперлиги триатлона

На острове Джерси в Островной Нормандии в рамках второго старта Суперлиги по триатлону среди женщин прошла гонка в формате Tripple mix (три этапа c 10-минутным перерывом: плавание-велосипед-бег, бег-велосипед-плавание, велосипед-плавание-бег). Победу одержала американка Кэти Заферес. Второй была швейцарка Никола Шпириг, третьей – американка Саммер Кук.

Из трёх российских участниц до финиша добралась только Анастасия Абросимова, показавшая десятый результат. Елена Данилова и Мария Шорец не финишировали из-за превышения временного лимита по отставанию от лидера.

24 сентября пройдет гонка Eliminator с аналогичным порядком этапов, но на выбывание. На втором этапе за победу будут бороться 15 спортсменок, на третьем – 10.