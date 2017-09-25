Сливко: конечно, я хочу попробовать свои силы на Олимпиаде-2018

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлениями от прошедшего в Чайковском чемпионата России по летнему биатлону и рассказала о подготовке к сезону.

«Тренеры не ставили нам задач занять какое-то конкретное место. Наша цель — прогрессировать, набираться опыта. Сейчас мы должны быть в хорошей форме и в стрелковой, и в физической, поэтому наша цель не пытаться прыгнуть выше головы, а продемонстрировать текущий уровень готовности. На корректировку выявленных недочётов до зимы ещё есть время и тренировочные сборы.

Я довольна выступлением, получилось стабильно выступить. Особенно рада за свою стрельбу, последнее время я допускала много ошибок на тренировках и были поводы для размышлений.

В моём случае нужно и точно стрелять, и очень быстро бежать. Что получается не так хорошо, как хотелось бы, но думаю, что ещё можно прибавить в этих компонентах. Конечно же, превзойти свой средний результат на несколько минут нереально, но полминуты и даже минуту, я думаю, можно «убрать» за один подготовительный период. Специалисты утверждают, что у меня есть существенный резерв и что я могу прилично добавить в скорости за счёт корректировок в технике и работы над «функционалкой», плюс можно выиграть какие-то секунды на огневых рубежах.

Я хочу стабильно хорошо выступать в течение всего сезона и, конечно, попробовать свои силы на Олимпиаде-2018 в Южной Корее», — цитирует Сливко Rusbiathlon.