Гараев завоевал золото на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине

Россиянин Зульфат Гараев выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате Европы по тяжёлой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет, который проходит в Приштине (Косово). Спортсмен, выступающий в весовой категории до 62 кг, продемонстрировал результат 269 кг (127 кг — в рывке и 142 кг — в толчке).

Серебряным призёром соревнований стал представитель Армении Бабкен Багратян (251 кг). Третье место занял турецкий тяжелоатлет Юсуф Годжменоглу (237 кг).

Юношеский чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Приштине завершится 30 сентября.