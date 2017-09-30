Горбунова — бронзовый призёр этапа Кубка мира по триатлону в Китае

Россиянка Анастасия Горбунова заняла третье место на этапе Кубка мира по триатлону в Вейхае (Китай). Победила швейцарка Йоланда Аннен. Среди мужчин первенствовал испанец Усио Абюн Ареш, а лучшим из россиян стал Андрей Брюханков, показавший третий результат.
Триатлон. Этап Кубка мира. Вейхай, Китай
Мужчины
1. Усио Абюн Ареш (Испания) – 1:56.15.
2. Родриго Гонсалес (Мексика) – 1:56.19.
3. Антонио Серрат (Испания) – 1:56.38…
7. Андрей Брюханков (Россия) – 1:57.51…
9. Игорь Полянский (Россия) – 1:58.08…
23. Андрей Алыпов (Россия) – 2:06.55.
Женщины
1. Йоланда Аннен (Швейцария) – 2:09.47.
2. Эмма Джексон (Австралия) – 2:10.37.
3. Анастасия Горбунова (Россия) – 2:11.07…
11. Елена Данилова (Россия) – 2:17.21.