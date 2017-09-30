Горбунова — бронзовый призёр этапа Кубка мира по триатлону в Китае

Россиянка Анастасия Горбунова заняла третье место на этапе Кубка мира по триатлону в Вейхае (Китай). Победила швейцарка Йоланда Аннен. Среди мужчин первенствовал испанец Усио Абюн Ареш, а лучшим из россиян стал Андрей Брюханков, показавший третий результат.

Триатлон. Этап Кубка мира. Вейхай, Китай



Мужчины

1. Усио Абюн Ареш (Испания) – 1:56.15.

2. Родриго Гонсалес (Мексика) – 1:56.19.

3. Антонио Серрат (Испания) – 1:56.38…

7. Андрей Брюханков (Россия) – 1:57.51…

9. Игорь Полянский (Россия) – 1:58.08…

23. Андрей Алыпов (Россия) – 2:06.55.



Женщины

1. Йоланда Аннен (Швейцария) – 2:09.47.

2. Эмма Джексон (Австралия) – 2:10.37.

3. Анастасия Горбунова (Россия) – 2:11.07…

11. Елена Данилова (Россия) – 2:17.21.