«Штурм-2002» сыграл вничью с «Приморацом» в квалификации Кубка Европы

Клуб «Штурм-2002» из Московской области в третьем туре квалификации Кубка Европы по водному поло сыграл вничью с черногорским «Приморацом». Ранее подопечные Сергея Родионова уступили венгерскому «Мишкольцу» и обыграли немецкий «Уайт Шаркс Ганновер».



В субботу, 30 сентября, «Штурм» также сыграет со словацким «Кошице», а 1 октября встретится с испанским «Кадисом».



Водное поло. Мужчины. Кубок Европы. Квалификация

Группа А. 3-й тур. Венгрия



«Штурм-2002» (Московская область, Россия) — «Приморац» (Черногория) — 9:9 (2:3, 2:3, 4:1, 1:2).