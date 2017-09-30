Морозов выиграл заплыв на 100 м кролем в Гонконге, Пригода — 2-й на 50 м брассом

Россиянин Владимир Морозов победил в заплыве на 100 метров вольным стилем на четвёртом этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге. На дистанции 50 метров брассом первенствовал южноафриканец Камерон ван де Бург, а россиянин Кирилл Пригода показал второй результат.
Плавание. Кубок мира. Четвёртый этап. Гонконг
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 45,91.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,10.
3. Кеннет То (Гонконг) – 47,28.
Брасс. 50 м
1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 25,80.
2. Кирилл Пригода (Россия) – 26,16.
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,23…
6. Илья Хоменко (Россия) – 27,29.