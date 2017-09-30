Морозов выиграл заплыв на 100 м кролем в Гонконге, Пригода — 2-й на 50 м брассом

Россиянин Владимир Морозов победил в заплыве на 100 метров вольным стилем на четвёртом этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге. На дистанции 50 метров брассом первенствовал южноафриканец Камерон ван де Бург, а россиянин Кирилл Пригода показал второй результат.

Плавание. Кубок мира. Четвёртый этап. Гонконг

Мужчины



Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 45,91.

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,10.

3. Кеннет То (Гонконг) – 47,28.

Брасс. 50 м

1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 25,80.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 26,16.

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,23…

6. Илья Хоменко (Россия) – 27,29.