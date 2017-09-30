Дзюдоист Куржев взял бронзу на этапе Гран-при в Загребе

Российский дзюдоист Уали Куржев стал бронзовым призером в весовой категории до 73 кг на этапе Гран-при в Загребе (Хорватия).

Победителем в весе до 73 кг стал Рустам Оруджев из Азербайджана, в финальной схватке оказавшийся сильнее Томми Мациаса из Швеции. Ещё одна бронза у бразильца Эдуардо Барбозы.

В соревнованиях женщин седьмое место в весе до 70 кг заняла Валентина Мальцева.

Дзюдо. Этап Гран-при. Загреб, Хорватия

Мужчины. До 73 кг

1. Рустам Оруджов (Азербайджан).

2. Томми Масиас (Швеция).

3. Эдуардо Барбоса (Бразилия) и Уали Куржев (Россия).

Женщины. До 70 кг

1. Барбара Тимо (Бразилия).

2. Фанни Посвит (Франция).

3. Анна Бернхольм (Швеция) и Микаэлла Поллерес (Австрия)…

7-8. Валентина Мальцева (Россия).

9-15. Татьяна Коваленко (Россия).