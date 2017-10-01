Магомедов стал 5-м на этапе Гран-при по дзюдо в Загребе

Российские дзюдоисты остались без медалей в заключительный день этапа Гран-при в Загребе (Хорватия). Лучший результат среди российских спортсменов показал Магомед Магомедов, который стал пятым в весовой категории до 90 кг. В активе женщин седьмые места Антонины Шмелёвой (до 78 кг) и Ксении Чибисовой (свыше 78 кг).

Дзюдо. Этап Гран-при. Загреб, Хорватия

Мужчины. До 90 кг

1. Крижтиан Тот (Венгрия).

2. Рафаэль Маседо (Бразилия).

3. Юсуке Кобаяси (Япония) и Николас Мунгаи (Италия).

5. Магомед Магомедов (Россия).

До 100 кг

1. Миклош Чирьенич (Венгрия).

2. Хохе Фонсека (Португалия).

3. Варлам Липртелиани (Грузия) и Джулиано Лопорчио (Италия)…

9-16. Нияз Билалов (Россия).

Свыше 100 кг

1. Тедди Ринер (Франция).

2. Штефан Хеги (Австрия).

3. Дайки Камикава (Япония) и Владут Симионеску (Румыния)…

17. Ренат Саидов (Россия).

Женщины. До 78 кг

1. Сори Хамада (Япония).

2. Сама Камара (Франция).

3. Луиза Мальзан (Германия) и Яхима Рамирес (Португалия)…

7. Антонина Шмелёва (Россия).

Свыше 78 кг

1. Лариса Черич (Босния и Герцеговина).

2. Санта Пакените (Литва).

3. Нами Инамори (Япония) и Анна М Баиро (Франция)…

7. Ксения Чибисова (Россия)…

9-12. Мария Шекерова (Россия).