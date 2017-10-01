Магомедов стал 5-м на этапе Гран-при по дзюдо в Загребе

Российские дзюдоисты остались без медалей в заключительный день этапа Гран-при в Загребе (Хорватия). Лучший результат среди российских спортсменов показал Магомед Магомедов, который стал пятым в весовой категории до 90 кг. В активе женщин седьмые места Антонины Шмелёвой (до 78 кг) и Ксении Чибисовой (свыше 78 кг).
Дзюдо. Этап Гран-при. Загреб, Хорватия
Мужчины. До 90 кг
1. Крижтиан Тот (Венгрия).
2. Рафаэль Маседо (Бразилия).
3. Юсуке Кобаяси (Япония) и Николас Мунгаи (Италия).
5. Магомед Магомедов (Россия).
До 100 кг
1. Миклош Чирьенич (Венгрия).
2. Хохе Фонсека (Португалия).
3. Варлам Липртелиани (Грузия) и Джулиано Лопорчио (Италия)…
9-16. Нияз Билалов (Россия).
Свыше 100 кг
1. Тедди Ринер (Франция).
2. Штефан Хеги (Австрия).
3. Дайки Камикава (Япония) и Владут Симионеску (Румыния)…
17. Ренат Саидов (Россия).
Женщины. До 78 кг
1. Сори Хамада (Япония).
2. Сама Камара (Франция).
3. Луиза Мальзан (Германия) и Яхима Рамирес (Португалия)…
7. Антонина Шмелёва (Россия).
Свыше 78 кг
1. Лариса Черич (Босния и Герцеговина).
2. Санта Пакените (Литва).
3. Нами Инамори (Япония) и Анна М Баиро (Франция)…
7. Ксения Чибисова (Россия)…
9-12. Мария Шекерова (Россия).