Гимнаст Белявский занимает 3-е место в квалификации ЧМ в личном многоборье

В Монреале (Канада) стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянин Давид Белявский занимает третье место в квалификации в личном многоборье. По итогам шести упражнений он набрал 85,839 балла.

Россиянин Никита Нагорный идёт 10-м (82,598). В финале чемпионата мира выступят 24 гимнаста.

Трёхкратный олимпийский чемпион японец Кохэй Утимура получил травму ноги в квалификации и снялся с соревнований в многоборье.



В отдельных видах Белявский занимает четвёртое место в упражнениях на перекладине и в упражнении на брусьях, а также шестое в упражнениях на коне. Денис Аблязин — второй в упражнении на кольцах.

Не сумели выйти в финал Сергей Ельцов (14-й — на брусьях и 54-й — на коне), Никита Игнатьев (35-й — на перекладине), Артур Далалоян (девятый — в опорном прыжке, 32-й в вольных упражнениях). Нагорный не вышел в финал ни в одной из дисциплин.