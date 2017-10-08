Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Каустик» — «Пермские медведи»

«Каустик» из Волгограда в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке сыграет с «Пермскими медведями». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.



За первые пять туров «Каустик» набрал всего два очка, сыграв вничью с московским «УОР № 2»

и «Сунгулем» из Снежинска. «Пермские медведи» пока провели три матча, потерпев поражение от

«Динамо-Виктор» из Ставрополя, а затем победив «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга и астраханское «Динамо».



Посмотреть прямую видеотрансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации

гандбола России.