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Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Каустик» — «Пермские медведи»

8 октября 2017, воскресенье. 15:54 Другие

«Каустик» из Волгограда в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке сыграет с «Пермскими медведями». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

За первые пять туров «Каустик» набрал всего два очка, сыграв вничью с московским «УОР № 2»
и «Сунгулем» из Снежинска. «Пермские медведи» пока провели три матча, потерпев поражение от
«Динамо-Виктор» из Ставрополя, а затем победив «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга и астраханское «Динамо».

Посмотреть прямую видеотрансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации
гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК Каустик ГК Пермские медведи
Новости. Другие
8 октября 2017, воскресенье
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