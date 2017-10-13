Соперником сборной России по кёрлингу в 1/8 финала чемпионата мира будет Израиль

Сборная России по кёрлингу узнала соперника по 1/8 финала на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходит в Шампери (Швейцария). За выход в четвертьфинал турнира россияне поборются с командой Израиля, которая заняла третье место в группе D. Встреча состоится 13 октября и начнётся в 10:00 мск.

Напомним, Россия заняла первое место в группе А, выиграв все шесть матчей у сборных Хорватии, Венгрии, Словении, Уэльса, Эстонии и Японии. Россияне являются действующими чемпионами мира.

Чемпионат мира завершится 14 октября.