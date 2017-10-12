Сборная РФ по кёрлингу выиграла все матчи в группе на ЧМ среди смешанных команд

Сборная России по кёрлингу одержала шестую победу подряд на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходит в Шампери (Швейцария). 12 октября команда со скипом Алексеем Стукальским в матче группы A разгромила сборную Японии со счётом 11:3. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Сборная России, являющаяся действующим чемпионом мира, заняла первое место в группе. Первый соперник сборной России в плей-офф станет известен позже.

Чемпионат мира завершится 14 октября.