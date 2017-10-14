Макаров и Шишин — в предварительной заявке сборной на Межконтинетальный кубок

Стали известен список российских игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды по пляжному футболу перед Межконтинентальным кубком. Из числа футболистов, вызванных на сбор, будет сформирован состав сборной, который отправится на заключительный международный турнир сезона в Дубай. В список попали лидеры сборной Алексей Макаров и Дмитрий Шишин, пропустившие Суперфинал Евролиги-2017 из-за травм.



Состав сборной России на УТС в Москве:



Вратари: Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский («Кристалл»), Максим Роговский (ЦСКА).

Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксёнов, Владислав Жариков (все — «Кристалл»), Алексей Макаров, Антон Шкарин, Николай Крышанов, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Алексей Павленко и Юрий Котов (оба — «Спартак»).



Сбор пройдёт с 20 по 25 октября в Москве. Межконтинентальный кубок стартует 31 октября.