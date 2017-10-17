Фигуристка Погорилая снялась с этапа Кубка России в Йошкар-Оле

Российская фигуристка Анна Погорилая снялась с этапа Кубка России, который проходит в Йошкар-Оле, перед произвольной программой.

«На тренировке перед произвольной я почувствовала боль в спине. Чтобы не усугублять ситуацию, мы приняли решение сняться с соревнований. Вернусь в Москву, подлечусь и буду готовиться к более важному старту — этапу Гран-при», — цитирует Погорилую официальный сайт ФФККР.

«Мы планировали катать две программы, но старая травма дала о себе знать. По возвращении в Москву предпримем всё необходимое и будем продолжать подготовку», — сказала тренер спортсменки Анна Царёва.