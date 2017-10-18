Гимнастка Марони обвинила в домогательствах врача сборной США Нассара

Чемпионка Олимпийских игр — 2012 по спортивной гимнастике американка Маккайла Марони на своей странице в «Твиттере» рассказала о домогательствах со стороны врача сборной США Ларри Нассара.

«Ко мне приставал доктор Ларри Нассар, врач команды США по спортивной гимнастике и олимпийской сборной. Он говорил, что я получаю необходимое по медицинским показаниям „лечение“, которое он применял к своим пациентам в течение более 30 лет. Это началось, когда мне было 13 лет, на одном из первых сборов в Техасе, и не закончилось, пока я не бросила спорт. Везде, где мог найти возможность, этот человек «лечил» меня. Это происходило перед завоеванием золота и серебра на Играх-2012.

Самая страшная ночь в моей жизни произошла, когда мне было 15 лет. Он дал мне снотворное во время полёта, а очнулась я с ним наедине в его номере в отеле в Токио, получая «лечение». Думала, что той ночью я умру», — написала 21-летняя Марони.

Как сообщает ESPN, Нассар находится сейчас в тюрьме Мичигана по обвинению в хранении детской порнографии и ждёт приговора. Иски против него подали более 125 женщин.